Повышение зарплат учителям и бесплатное образование: «первосентябрьские» обещания политиков

Слово и дело

В Украине, несмотря на коронавирус и адаптивный карантин, начался учебный год. Из-за новых реалий он будет отличаться от всех предыдущих: классы и школы могут отправлять на карантин, ученикам нужны маски, антисептики и социальная дистанция. К сегодняшнему Дню знаний «Слово и дело» предлагает посмотреть, какие изменения в сфере образования обещают украинские политики.

Достойные зарплаты учителям и профориентация для учеников: что обещали Зеленский и Кабмин

Одно из главных программных обещаний Владимира Зеленского для учителей – сделать их профессию престижной и высокооплачиваемой. Итоги его выполнения мы подведем в конце каденции президента. Это же касается и обещания о том, что школы получат современное оборудование и обновят свою инфраструктуру.

После начала эпидемии коронавируса в стране власти были вынуждены пересмотреть госбюджет на 2020 год, чтобы выделить средства в коронавирусный фонд. При этом Зеленский пообещал, что в обновленном бюджете расходы на зарплаты учителей, студенческие стипендии и научную деятельность не сократят. Первые два обещания он выполнил, однако наука пострадала. В частности, на 11,5 млн грн сократили расходы на научную и научно-техническую деятельность высших учебных заведений, лишили финансирования Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта, на 22,5 млн сократили обеспечение деятельности Национального фонда исследований.

Обещания Кабинета министров по образованию есть в программе деятельности, ее хоть и не приняла Верховная рада, но министры работают по ней. Все эти обязательства в процессе, выполнять их предстоит премьеру Денису Шмыгалю и исполняющему обязанности министра образования Сергею Шкарлету.

Так, правительство обещало создать условия для проведения профориентации учеников, обеспечить доступность полного общего среднего образования для детей с особыми образовательными потребностями, ввести новую концепцию оплаты труда и обеспечить постепенное повышение зарплаты педагогическим работникам, обеспечить финансовую поддержку из бюджета реформы «Новая украинская школа».

Отдельно есть обещания по дошкольному образованию. В частности, Кабмин должен создать дополнительные места в детских садах, обновить государственный стандарт в сфере дошкольного образования, обеспечить повышение квалификации педагогических работников учреждений дошкольного образования и разработать новую модель финансирования дошкольного образования.

Отменить закон об образовании и сделать обучение бесплатным: что обещают в Раде

Партия «Слуга народа» в своей программе почти повторила обещание Зеленского, но с уточнением – ввести базовое материальное обеспечение педагогов на уровне трех минимальных зарплат.

У «Оппозиционной платформы – За жизнь» обещания в своем стиле. Например, отменить закон об образовании. В феврале в Верховной раде выносили на рассмотрение постановление об отмене закона о среднем образовании, но голосов не хватило. Также ОПЗЖ обещала вернуть гражданам Украины право говорить, общаться, учиться на русском и языках национальных меньшинств.

«Батькивщина» тоже обещала базовую зарплату педагогов не ниже трех минимальных. Также есть обещание поднять заработные платы учителей до европейского уровня за пять лет и законодательно сделать образование бесплатным. Последнее звучит совсем нереальным.

Партия «Голос» обещает развивать сеть опорных школ, ввести электронные учебники, ввести бесплатные онлайн курсы и лекции для повышения квалификации учителей, создать условия для обучения детей с особыми потребностями.

У мажоритарщиков есть интересные обещания. «Слуга народа» Николай Тищенко в программе обещал жестко контролировать детское питание в учебных заведениях. А его коллега по фракции Роман Грищук – ввести в школах предметы для развития критического мышления, финансовой грамотности и предпринимательства. Действительно хотелось бы, чтобы детей в школе готовили ко взрослой жизни.

Владислав Поляк обещал в несколько раз повысить зарплаты для учителей, но именно для тех, кто преподает украинский язык и литературу. Нардеп от «Слуги народа» Юрий Камельчук обещал лично внести в Верховную раду законопроект об образовании на селе, предусматривающий оснащение школ современной техникой. Такой же законопроект обещал внести его коллега Артем Черноморов. Елена Криворучкина, Сергей Северин, Анна Личман обещали добиваться введения доплаты за квалификацию и стаж для педагогов.

Запретить смартфоны в школах и открыть садики: что обещают местные власти

У местных властей по образованию своя отдельная категория обещаний: ремонт и открытие садиков, школ, стадионов, спортзалов и так далее.

Оригинальное обещание есть у мэра Днепра Бориса Филатова – запретить смартфоны в школах. Однако пока никаких документов о запрете нет, а времени, чтобы выполнить обещание остается все меньше – в конце октября выборы. Также Филатов обещал отремонтировать все школьные уборные. По состоянию на 1 ноября прошлого года было отремонтировано 78 санузлов, а всего в учебных заведениях их 2 тысячи. В конце каденции Филатова посмотрим на результаты.

Столичный мэр Виталий Кличко обещал до конца года завершить реконструкции с пристройками в двух школах и открыть в городе три новых детсада.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в программе обещал увеличить количество мест в детских садах и школах. В 2016 году в микрорайоне «Пасечная» было открыто новое дошкольное учебное заведение «Вышиванка» (300 мест, всего 10 групп), два новых детских сада открыли в селе Хриплин и Криховцах. В мае 2018 года Марцинкив отчитался, что за время его пребывания в должности в городе открыли 7 детских садиков. В 2019-2020 учебном году в Ивано-Франковске функционировали 42 учреждения общего среднего образования, в 1091 классе училось 29 тысяч 524 ученика. По сравнению с предыдущим учебным годом фактическая сеть учреждений общего среднего образования выросла на 49 классов.

Кроме того, в ноябре прошлого года Марцинкив пообещал ежегодно вручать премии городского головы лучшим педагогам. Очевидно, что награждение должно состоятся осенью, ждем.

Глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер в этом году обещал завершить строительство и реконструкцию Наталинського и Алексеевского учебно-воспитательных комплексов, Пархомовской школы, начальной школы в микрорайоне «Надежда» поселка Песочин.

Руководитель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко планирует в течение сентября запустить Покровский лицей. Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш дал обещание в этом году построить 5 школ в области, глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук хочет завершить строительство 5 школ уже в сентябре. В планах председателя Донецкой обладминистрации Павла Кириленко в 2020 году капитально отремонтировать 5 школ и 5 детских садов.

Также «Слово и дело» предлагает ознакомиться с тремя возможными сценариями обучения в школах с 1 сентября 2020 года.

Ранее мы писали о демографической ситуации в Украине в период независимости.

Александра Худякова, специально для «Слово и дело»

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