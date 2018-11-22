Поворотный момент: Что даст Украине собственное производство боеприпасов НАТО

Наконец и в Украине началось изготовление боеприпасов НАТОвского образца

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На фоне тотальной «зрады», «всепропальщины» и предвыборной истерии в Украине почти незаметными проходят действительно важные темы. В частности, не так давно было начато серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета, соответствующих стандартам НАТО, информирует «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

Речь идет о КП «Шосткинский казенный завод «Импульс», входящем в состав ГК «Укроборонпром», который наладил соответствующее производство гранат ПГОФ-40 совместно с ЗАО «Кузница на Рыбальском».

Чтобы было понятно, ПГОФ-40 — это граната осколочно-фугасного действия с типоразмером 40х53 мм, что соответствует установленному в НАТО стандарту боеприпасов к автоматическим гранатометов. По сравнению с 30-мм гранатами, которые сейчас используются в большинстве автоматических гранатометов, стоящих на вооружении украинской армии, 40-мм граната, имеет большую мощность и разлет осколков.

КП «Шосткинский казенный завод «Импульс» вообще является уникальным предприятием для Украины и одним из немногих во всем мире, которое в замкнутом цикле производит детонаторы, капсюли и другие элементы для различных видов боеприпасов, от обычных патронов до дальнобойных ракет типа «земля — ​​земля».

Кроме боевых 40-мм боеприпасов для гранатометов, заводом было освоено производство специальных инертных 40-мм боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучение личного состава.

Также «Импульс», совместно с «Кузницей на Рыбальском», осваивает производство боеприпасов ВОГ-25В, которые предназначены для стрельбы из подстовольних гранатометов для автоматов, состоящих на вооружении украинских силовиков.

Но это все вопрос хоть и недалекого, но все же будущего. Давайте лучше попробуем разобраться с настоящим и выяснить: зачем Украине НАТОвские боеприпасы калибра 40-мм.

Из открытых источников известно, что на сегодняшний день на вооружении украинской армии находятся два типа автоматических гранатометов: советский АГС-17 калибра 30-мм и украинский УАГ-40 калибра 40-мм. Собственно, последний и был разработан с целью заменить первый, ведь АГС-17, который был принят на вооружение в далеком 1971-м году, уже давно устарел как морально, так и технологически.

В отличие от своего предшественника, УАГ-40 способен вести огонь на дистанцию ​​свыше 2000 м и является эффективным средством как против живой силы противника, так и против легкобронированной техники и защитных сооружений.

Что характерно: мобильный автоматический гранатомет УАГ-40 изначально разрабатывался под патроны стандарта НАТО, а первые образцы его начали поступать на вооружение ВСУ еще в 2010 году. За все время их было изготовлено около 2000 единиц, правда большинство из них — для вооруженных сил Нигерии.

Дело в том, что при отсутствии собственного производства боеприпасов к ним, эти автоматические гранатометы не было смысла массово ставить на вооружение в Вооруженные силы Украины, ведь закупать НАТОвские боеприпасы дорого, а на складах валяются только остатки советских 30 × 29 мм для АГС-17 .

Сейчас же ситуация должна кардинально измениться, ведь с запуском собственного производства уже ничто не помешает провести модернизацию вооружения ВСУ и заменить старые АГС-17 на новые УАГ-40.

Кроме того, Украина сможет экспортировать гранаты ПГОФ-40 как для наших северо-атлантических партнеров, так и для других стран, на вооружении которых стоят НАТОвские автоматические гранатометы 40-го калибра — той же Нигерии, например.

Единственное, что может тормозить эти процессы, это технология производства данных боеприпасов — по словам директора «Импульса» Евгения Чернова, составление их происходит, в основном, вручную. Однако, завод работает над тем, как автоматизировать производственные процессы, увеличив таким образом объем производства.





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