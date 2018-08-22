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«Поучусь демократии»: Замминистра экономики Украины уволилась ради Стэнфорда

Экономика Украины 22 Авг 2018
«Поучусь демократии»: Замминистра экономики Украины уволилась ради Стэнфорда
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Об этом она сообщила в Facebook.

«Правительство приняло решение об увольнении меня с должности торгового представителя Украины — заместителя министра экономического развития и торговли. Как вы знаете, с сентября я начинаю исследовательскую работу по стипендиальной программе для лидеров из Украины «Ukrainian Emerging Leaders Program» в Центре демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета в США», — написала она.

Обязанности торгового представителя Украины временно возложены на первого замминистра экономики, одного из разработчиков системы ProZorro Максима Нефёдова.

Микольская — не первая украинка, участвующая в американских стипендиальных программах. Так, ранее программу обучения лидерским качествам в Йельском университете прошел певец Святослав Вакарчук, который после этого стал демонстрировать намерения начать политическую карьеру.Вакарчук намекнул на участие в выборах новой песнейВакарчук намекнул на участие в выборах новой песней

Стэнфордский университет в США — один из самых авторитетных и рейтинговых в США и в мире. Это частный ВУЗ, который не входит в Лигу плюща, но тем не менее входит в пятерку лучших американских университетов.

 

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