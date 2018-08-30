Потратят 35 млн: у Стеця заговорили об активной популяризации Украины

Министерство информационной политики планирует до конца 2018 года потратить на популяризацию Украины в зарубежных СМИ около 35 млн грн.

Об этом на пресс-конференции во вторник, 28 августа, рассказал журналистам госсекретарь МИП Артем Биденко, передает «Интерфакс-Украина». Он отметил, что, в частности, популяризация на телеканале EuroNews по контракту будет стоить около 3 млн грн.

Биденко добавил, что на другие сферы популяризации в СМИ, тендер по которым еще проходит, будет потрачено около 26 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Кабинет министров одобрил разработанный совместно с экспертной средой бренд «Ukraine NOW» («Украина СЕЙЧАС»), для популяризации страны.





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