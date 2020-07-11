Потомок жертв Волынской резни призвал не делать на этом политику

https://ria.ru/20200711/1574213913.html

Потомок жертв Волынской резни призвал не делать на этом политику

Житель Варшавы Шимон Кошиковский каждый год приходит в Волынский сквер польской столицы. Здесь на памятнике жертвам Волынской резни выбито название деревни… РИА Новости, 11.07.2020

2020-07-11T15:43

2020-07-11T15:43

украинская повстанческая армия

евгений гуров

верховная рада украины

организация украинских националистов

польша

крайова

варшава

в мире

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РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn25.img.ria.ru/images/105640/02/1056400225_0:430:1989:1549_1400x0_80_0_0_d8aecdb17ae68807b6482968c7ef5a00.jpg

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РИА Новости

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РИА Новости

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7 495 645-6601

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

украинская повстанческая армия, евгений гуров, верховная рада украины, организация украинских националистов, польша, крайова, варшава, в мире

ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Житель Варшавы Шимон Кошиковский каждый год приходит в Волынский сквер польской столицы. Здесь на памятнике жертвам Волынской резни выбито название деревни Гуров, население которой практически полностью уничтожили украинские националисты летом 1943 года. Там же погиб отец еще не родившегося Шимона.

Уничтожили почти всех

Предки Шимона Кошиковского были простыми крестьянами и практически никогда не покидали родного села Гуров. «Мои отец и мать всю жизнь работали в поле, как и их предки, ухаживали за скотиной. Они совершенно не занимались политикой, и я уверен, ничего не имели против украинцев», — говорит собеседник агентства.

«Когда на село напали украинские националисты, мать была беременна мной. Она сама выжила чудом, спрятавшись в поле. Погиб мой отец, все его братья, практически все родственники», — рассказывает он.

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Значительно позже стало известно, что украинские националисты убили более 400 жителей Гурова. Выжить удалось только нескольким десяткам.

Пан Шимон до сих пор не понимает, за что убили его отца. «Я так и не понял, что плохого в том, что мой отец был поляком. Я не могу поверить, что только этого было достаточно, для того чтобы лишить человека жизни», — сказал он.

«Во времена ПНР эту тематику нельзя было затрагивать. Может, оно было отчасти и правильно. Хотя бы национальных вопросов не возникало», — добавил Кошиковский.

«Покайтесь и не делайте политику»

Пан Шимон негодует по поводу того, что волынская трагедия нередко становится предметом современных политических баталий.

«Самое отвратительное, что можно сделать – это использовать тематику Волынской резни для повышения своего политического рейтинга. Увы, но некоторые как украинские, так и польские политики не могут от этого отказаться и пляшут на костях», — сказал он.

«Чтобы подобное не повторилось, мы все, наоборот, должны покаяться, помолиться, постараться никогда больше не поднимать национальный вопрос и не допустить повторения», — добавил собеседник агентства.

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Волынская резня

Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек.

Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* («Организация украинских националистов» и боевое крыло УПА*) является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств Польской Республики.

Украинские исследователи считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА*, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение «поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран».

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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