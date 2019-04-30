Потенциал агрорынка Украины — расти на 20% ежегодно, — Олег Бахматюк

Украина сегодня – мировой аутсайдер по урожайности и по доходности АПК с одного гектара обрабатываемой земли, даже учитывая высокое качество украинских черноземов. Как считает CEO Группы компаний Ukrlandfarming Олег Бахматюк, потенциал рынка — расти на 20% ежегодно, а для этого необходимо создать благоприятные условия

В среднем по миру выручка с гектара составляет около $1600, тогда как в Украине показатель прибыльности с гектара (с учетом необрабатываемых земель) составляет около $200. Низкая эффективность украинского аграрного сектора — следствие неготовности инвестировать в новые аграрные технологии. Как считает CEO Группы компаний Ukrlandfarming Олег Бахматюк, потенциал рынка — расти на 20% ежегодно. Украина может экспортировать значительно больше агропродукции, чем сегодня, — а для этого необходимо создать благоприятные условия.

AgriTech, технологические разработки, ориентированные на использование в сельском хозяйстве — одна из самых привлекательных отраслей для предпринимателей и инвесторов. За последние пять лет инвестиции в AgriTech-стартапы по всему миру выросли более чем в десять раз и сейчас превышают $5 млрд в год. «Агротех в нашей стране развивается достаточно быстро и бурно, и в том направлении, в котором его двигает Украина. Он показывает хорошие результаты в плане контроля, но сильно отстает, к сожалению, по точному земледелию, если сравнивать с другими странами, — сказал в комментарии «ДС» руководитель департамента внедрения инноваций Группы компаний Ukrlandfarming Владимир Бабий. — Инструменты точного земледелия мы покупаем в основном в США и других странах. Есть свои наработки, есть стартапы в Украине, работающие в этом сегменте, но, к сожалению, они еще на ранних стадиях. Мы отстаем, потому что не очень много инвестируем в эту сферу».

По словам эксперта, если брать по агротеху в целом, то Ukrlandfarming, конечно, вкладывает деньги в это направление. «Мы создаем совместно с BITREK решения, которые работают на полях Ukrlandfarming и доступны на рынке Украины. Что касается точного земледелия, то мы здесь внедряем скорее решения наших заграничных партнеров, у которых берем оборудование. Речь об оборудовании, которое используется в областях Precision Farming, Precision Planting (точное фермерство, точное земледелие), — пояснил Владимир Бабий. — Есть еще некоторые решения, о которых мы консультируемся совместно с нашими американскими коллегами в MD. Думаю, в сегменте агротеха в Украине в ближайшие годы будут появляться новые стартапы, новые идеи. И эти идеи будут перерастать в новые большие компании, которые станут внедрять свои разработки не только в Украине, но и в мире».

«Укрлендфарминг» — крупнейший в Украине агрохолдинг бизнесмена Олег Бахматюка, управляющий банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Группа представлена в 22 из 24 областей Украины и занимается производством зерна, мяса, молока и яиц.

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