«Построили прокуратуру»: в Узбекистане снесли уникальный мавзолей XII века

В Нукусе (Узбекистан, Каракалпакия) снесли уникальное здание мавзолея Шамунаби — памятника средневековой архитектуры XII века. Теперь вместо него стоит кирпичный новострой, сообщает Nuz.Uz.

Информацию подтвердил археолог, кандидат исторических наук Октябрь Доспанов, который живет и работает в Каракалпакстане. По его словам, древняя постройка была полностью уничтожена летом, а на ее месте возведена новая. Реставрационные работы начались около года назад, но местные историки и гиды слишком поздно поняли, что готовится снос. «Когда мы поняли, что будет снос мавзолея, пытались помешать, но нам показали целую папку документов со всеми разрешениями на такую „реставрацию“», — сообщил Доспанов. Разрешения были выданы Министерством культуры, руководил работами начальник управления охраны памятников культурного наследия Минкульта Каракалпакстана Куамыш Шарипов.

«Ребята, слов нет. Это Шамунаби, древний мавзолей, В Нукусе. Снесли древние купола и построили „прокуратуру“… Конец света…» — возмущается телеграм-канал Insider.uz.

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По словам экспертов, оригинальный мавзолей был построен из жженого кирпича и находился в очень хорошем состоянии, а в реставрации нуждались лишь несколько куполов. Новая постройка по прочности уступает старой. Причиной называют отсутствие профессиональных реставраторов. В Шамунаби этим занимался выпускник архитектурного вуза и бригада рабочих.

Мавзолей Шамунаби археологи обнаружили в 1964 году во время раскопок в пригороде Нукуса в некрополе Миздахан. «Это было сооружение с семью куполами и семью оконными проемами, каждое из которых ориентировано на Мекку. Гробницы напоминали оссуарии, ворота были похожи на двери юрты, а мехраб был выполнен в форме лотоса. Памятник удивительно сочетал в себе четыре великие культуры, четыре религии — христианство, ислам, буддизм и зороастризм. Это была потрясающе тонкая философия, символ толерантности, послание потомкам», — рассказал Доспанов.

Следует отметить, что Каракалпакии уже есть примеры варварской «реставрации»: испорчена древняя крепость Кызыл-Кала I—II вв.еков нашей эры, под угрозой медресе Ережеп Халифа второй половины IX века. В 2018 году в центре Самарканда были снесены исторические здания, которые находятся под защитой ЮНЕСКО, ранее был испорчен исторический центр Шахрисабза.





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