Постпред Украины и брат российского генерала раскритиковал росСМИ

Постпред Украины в ОБСЕ Игорь Прокопчук, который приходится младшим братом российскому генералу Александру Прокопчуку, раскритиковал Москву

Об этом говорится в сообщении украинского представительства в ОБСЕ и ООН, передает «ДС» со ссылкой на Twitter-аккаунт дипмиссии.

«Кампания пропаганды и дезинформации против Украины, которую ведут российские контролируемые государством СМИ, направлена на разрушение мира и стабильности в Украине, подрыв доверия общества к демократическим процессам и структурам и ослабление сопротивления внешней агрессии», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что младшим братом продвигаемого РФ на пост главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука является Игорь Прокопчук, представляющий интересы Украины в Вене.

Как сообщала «ДС», глава МИД Украины Павел Климкин назвал Прокопчука «патриотом» и «преданным Украине».

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