Постиндустриальная экономика Украины или Предсказуемая депопуляция — News Front — новости Донбасса, России, Крыма и Мира в целом!

С 1-го января в Украине очередное повышение тарифов на электроэнергию. Конечно же это ударит прямо по карману украинцев, об этом много сказано и в статьях, и на площадях украинских городов. Однако это прямое условие европейских кредиторов, и понятно, что вопрос этот решённый. Никто не сможет всерьёз рассматривать невыполнение условий кредиторов, фактически уже владеющих Украиной

Однако, надо понимать, что у этого повышения есть гораздо более важные и значимые последствия. Ведь цена на электроэнергию это вся электросталеплавильные печи, прокат и т.д. т.е. практически вся нынешняя металлургия. А для Украины чёрная металлургия это, как для России цена на нефть. Вся украинская экономика прямо завязана на цену проката. Добавьте к этому многолетний планомерный отказ от мартенов и конверторных печей (чтобы уменьшить зависимость от газа). Добавьте химию, и современное сельское хозяйство, завязанные на серьёзные затраты электроэнергии. И возникает резонный вопрос: а какие вообще украинские отрасли производства должны это пережить?

Тут, конечно, нельзя не вспомнить Майдан и его идеологов со сказками про то, как Украина вступит в постиндустриальную экономику. Но ничего подобного что-то не наблюдается, даже наоборот. Наука, какая ещё была, потеряна полностью. Программирование и мощная сфера услуг не родились. Финансовые центры а-ля восточноевропейская Швейцария тоже. И даже транзитная сверхдержава не получилась. Потому как с учётом идиотской войны не до транзита…

А теперь, внимание, вопрос! Как будут зарабатывать все те люди, которые должны платить по новым тарифам, при постепенной деиндустриализации Украины? Правильный ответ: никак. Они будут уезжать (и вымирать), пока постепенно серьёзно обезлюдевшая Украина не достигнет состояния баланса между количеством оставшихся и затратностью экономики. И баланс этот достигнут будет при очень низких цифрах. Понятно, что останутся русофобы, прямо обслуживающие войну и западную экспансию. Плюс некоторое количество лиц, их обслуживающих.

А дальше сделать прогноз не составит труда…

Юрий Квинто, специально для News Front

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