Поставки газа в Европу: Рада обратилась к ЕС с мощным посылом

Верховная Рада призвала институции Европейского Союза способствовать максимальному использованию возможностей интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

Ссоответствующее постановление №8551 с заявлением парламента поддержали 233 народных депутата на пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 5 июля, передает «Интерфакс-Украина».

Согласно заявлению, украинский парламент ожидает от ЕС подтверждения «стратегической роли Украины как государства-партнера для поставки газа в Европейский Союз».

В документе отмечается, что Верховная Рада ожидает от ЕС принятия мер, которые сделают невозможным строительство «политически мотивированного проекта» — транзитного газопровода «Северный поток-2», который угрожает энергетической безопасности Украины и всей Европы.

Парламент признает необходимость формирования совместного видения путей интеграции Украины в единый цифровой рынок Европейского Союза, усиления сотрудничества в таможенной сфере и энергетике.

«Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость формирования стратегического подхода к сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом в энергетической сфере на основе принципа солидарности и доверия», — сказано в обращении.

Кроме того, народные депутаты призывают ЕС совместно с другими международными донорами разработать новую комплексную стратегию поддержки Украины на основе идей, заложенных в концепцию Европейского плана для Украины.

Парламентарии подчеркивают важность сохранения санкций, принятых Евросоюзом после аннексии Крыма и временной оккупации Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Петр Порошенко заявил, что доля рынка Евросоюза для торговли Украины достигла 42%.





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