Пост-карантинный прогноз курса валют — Новости Днепра

В пресс-конференции принимал участие:

— П резиден т Ассоциации «Днепровский банковский союз» Владимир Косюга.

Президент Ассоциации «Днепровский банковский союз» Владимир Косюга рассказал о причинах укрепления гривны в период карантина: «В связи с международным финансовым кризисом, вызывает потрясение ситуация на валютных рынках. Кроме этого, у многих возникает вопрос, почему украинская экономика остановилась, а гривна укрепляется? На это есть ответ, который состоит из двух частей. Во-первых, за последнее время у нас сильно упал импортной потенциал. Поскольку мы стали меньше закупать импортное оборудование Во-вторых, так и не начался туристический сезон. Соответственно, валюта, которая тратилась для путешествия по миру — остается в Украине . В данном случае коронавирус сыграл в пользу украинской экономики. Мы стали меньше тратить валюты. С другой стороны украинская гривна не так быстро девольвирует, как тот же доллар. Потому, что мы не «заливаем» сумасшедшие суммы в свою экономику, например, как США «вливает» 3 триллиона долларов для поддержания внутренних рынков, ЕС больше 3-х триллионов евро. Украина таких вливаний позволить себе не может, в с во ю очередь, как не странно, гривна оказалась устойчивой, чем мировые валюты. Понятно что это продлиться недолго, поскольку , обсуждается вопрос о включении миссионного станка и я считаю , что в ближайшее время на рынок будет поступать необеспеченная гривна, которая за собой повлечет обесценивание национальной валюты и м ы будем соревноваться с международными валютами, кто быстрее упадет. На самом деле, в этому нас нет сомнений. Мы будем месяца три еще ощущать сильную гривну ,а дальше нас ждет, как и всю мировую экономику — обесценивание национальной валюты», — говорит он .

Владимир Косюга считает, что курс валюты в ближайшее время будет держать отметки 26-27 грн за доллар: « В ближайшее время мы не выйдем за рамки 26-27 гривен за доллар. По хорошему мы закончим год с показателями 29-29.5 гривен за доллар, то что заложено в бюджете. Стоит отметить, если сейчас будут антикризисные мероприятия наполняться за счет «инвестиционной» гривны, то курс соответственно будет больше. Тем не менее будем надеется, что границу 30 гривен за доллар в этом году мы не перейдем. Тем более впереди нас ждет 2021 год, который обещает быть достаточно сложным, поскольку того запаса прочности, который был сформирован за прошлые году- его уже нет и не будет. То, что было в запасах мы проедаем. Тем более мы видим сегодня, что международные кредиторы не горят желанием открывать нам «закрома» и начинать финансировать украинский бизнес. При этом они не стесняются вливать триллионы долларов в свою экономику , а Украина на сегодня вынуждена питаться «огрызками» и обещаниями в 1.5-2 миллона долларов, что является аморальным с точки зрения наших так называемых международных партнеров», — говорит он.

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