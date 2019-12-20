Посольство США отреагировало на назначение Ельченко послом в Вашингтоне — Новости политики

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Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.
Ельченко стал послом Украины в США ukraineun.org
США поздравляют украинского дипломата Владимира Ельченко с назначением на должность посла Украины в Вашингтоне.
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Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
«Поздравляем Владимира Ельченко с тем, что президент Зеленский назначил его на должность посла Украины в США», — говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря президент Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.
Перед этим Ельченко занимал должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и посла Украины в Ямайке (по совместительству).
Ельченко в Вашингтоне заменит Валерия Чалого. 19 июля Зеленский освободил Чалого от должности посла Украины в США.
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