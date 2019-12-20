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Посольство США отреагировало на назначение Ельченко послом в Вашингтоне — Новости политики

Политика 20 Дек 2019
Посольство США отреагировало на назначение Ельченко послом в Вашингтоне — Новости политики
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Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

Ельченко стал послом Украины в США ukraineun.org

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Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

«Поздравляем Владимира Ельченко с тем, что президент Зеленский назначил его на должность посла Украины в США», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря президент Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

Перед этим Ельченко занимал должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и посла Украины в Ямайке (по совместительству).

Ельченко в Вашингтоне заменит Валерия Чалого. 19 июля Зеленский освободил Чалого от должности посла Украины в США.

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