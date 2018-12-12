Посольство США из-за Насирова заявило о несовершенстве судебной и антикоррупционной реформ Украины — Деловая столица

Если Романа Насирова действительно восстановили на должности главы Фискальной службы, то значит судебная и антикоррупционная реформы Украины далеки от совершенства

Посольство США из-за Насирова заявило о несовершенстве судебной и антикоррупционной реформ Украины

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, информирует «ДС».

«Украинский народ заслуживает чиновников правительства, которые не злоупотребляют своими должностями, а также эффективной, справедливой судебной системы, которая может привлекать к ответственности влиятельных лиц. Если вчерашнее решение относительно Насирова такое, как о нем сообщается, это означало бы, что судебная и антикоррупционная реформы Украины далеки от совершенства», — заявили в посольстве США.

При этом в посольстве подчеркнули, что остаются привержены сотрудничеству с народом Украины и антикоррупционными институтами для борьбы с коррупцией на всех уровнях общественной жизни.

Как сообщала «ДС», 11 декабря адвокат Насирова Любомир Дроздовский сообщил, что его клиента решением админсуда Киева восстановили в должности. Кроме того, суд обязал ГФС выплатить 184 тыс. грн в качестве компенсации за прогул.

Между тем, представитель Кабмина в Раде Вадим Денисенко отметил, что Насирова уволили законно и правительство подаст апелляцию на это решение суда.

По состоянию на 12 декабря в Государственную фискальную службу не приходило решение суда о восстановлении Насирова на посту.

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