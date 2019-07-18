Посольство Беларуси в России – Отделения – Уфа – Новости

В Уфе завершился II Международный экспортный форум «Время экспортировать», посвященный повышению экспортного потенциала российских регионов.

В работе Форума принял участие руководитель отделения Посольства Беларуси в Уфе Петр Балтрукович. Дипломат обсудил с заинтересованными российскими предпринимателями варианты кооперационных связей с ведущими белорусскими производителями.

Главной целью мероприятия стало содействие предприятиям в выходе на международный рынок и поиск новых возможностей для реализации продукции и услуг. В деловой программе Форума были рассмотрены вопросы развития экспорта в агропромышленном комплексе, особенности экспорта услуг, электронная коммерция, разновидности экспортных акселерационных программ и многое другое.

Традиционно в рамках Форума состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года» Республики Башкортостан. В этом году участие в конкурсе приняли 18 компаний по 6 номинациям.

Форум проводился при поддержке акционерного общества «Российский экспортный центр» в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», региональных проектов «Развитие экспорта в Республике Башкортостан» и «Развитие экспорта услуг в Республике Башкортостан».





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