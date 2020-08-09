Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США

https://ria.ru/20200809/1575541128.html

Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США

Великобритания, покинув ЕС, стремилась к независимости своих решений, однако в настоящее время она становится все более зависимой и связанной с политикой США,… РИА Новости, 09.08.2020

2020-08-09T03:00

2020-08-09T07:50

россия

выход британии из евросоюза

андрей келин

великобритания

сша

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Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/53/1563125382_0:126:3000:1814_1400x0_80_0_0_745376629539e09002d3a42b80831229.jpg

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РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

россия, выход британии из евросоюза, андрей келин, великобритания, сша, в мире

ЛОНДОН, 9 авг — РИА Новости. Великобритания, покинув ЕС, стремилась к независимости своих решений, однако в настоящее время она становится все более зависимой и связанной с политикой США, сказал посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«В настоящий момент Великобритания будет более независимой, но тенденция, которую мы сейчас видим, что политика Великобритании все больше и больше связана с политикой Соединенных Штатов, и это нас немного беспокоит», — отметил он.

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Чтобы Великобритании достичь выгодных для себя условий в переговорах с США по торговой сделке, ей придется принять некоторые условия политики, которая диктуется Вашингтоном, считает глава российского диппредставительства.

Отвечая на вопрос об отношении Москвы к решению Британии по выходу из ЕС, Келин подчеркнул, что у России нет мнения на этот счет. «Это касается Великобритании, чтобы определить, где она чувствует себя более комфортно — за пределами Европейского Союза или находясь внутри ЕС. Для нас это не имеет большого значения», — добавил он.

При этом с экономической точки зрения Brexit представляет новые возможности для развития делового сотрудничества между Россией и Британией. Однако на пути улучшения экономических отношений стоят политические барьеры, подчеркнул посол.

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