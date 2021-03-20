Посол России Антонов покинул США

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Посол России в США Анатолий Антонов выехал в субботу из Вашингтона и отправился в Нью-Йорк, чтобы вылететь оттуда на консультации в Москву, передает ТАСС.

Как передает ТАСС, в районе 13:10 по местному времени (20:10 мск) Антонов на служебном автомобиле выехал с территории российского посольства. Он открыл окно машины и помахал рукой собравшимся у дипломатической миссии журналистам, после чего поднял вверх большой палец. В ближайшие часы он отправляется в столицу России прямым рейсом «Аэрофлота» из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. В Москву российский посол прибывает в воскресенье, 21 марта (утром по местному времени).

Министерство иностранных дел России в среду объявило, что Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Посольство в собственном распространенном в тот же день комментарии пояснило, что на предстоящих совещаниях с участием Антонова в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей. Как заверили в посольстве, Москва исходит из того, что добрые и прагматичные связи между Россией и США отвечают чаяниям народов двух государств и международного сообщества в целом.

При этом в посольстве подчеркнули, что сложившаяся в российско-американских отношениях ситуация «стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути, сознательно заводил двустороннее взаимодействие в тупик». Неконструктивный курс администрации США не отвечает интересам обеих стран, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей «и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения», предупредили в посольстве.

Объявление о приглашении Антонова на консультации прозвучало после того, как президент США Джо Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Впоследствии Белый дом и Госдепартамент выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях.

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