Посол Италии: Украина — это маленький Китай

Фото: Корреспондент.net

Украина может стать «экономическим чудом», считает посол Италии

Украина может стать очередным «экономическим чудом», считает Ла Сесилия. Итальянские компании готовы поучаствовать в «экономическом буме» нашей стран, говорит посол.

Посол Италии в Украине Давиде Ла Сесилия увидел сходство Украины с Китаем и считает, что наша страна может стать очередным «экономическим чудом». Об этом в субботу, 8 июня, пишет Европейская правда со ссылкой на KyivPost.

Отмечается, что 13 июня в Риме состоится итальянско-украинский бизнес-форум, посвященный трем секторам: энергетике, инфраструктуре и сельскому хозяйству.

«Какой бы фантастической страной для визита она была, если бы были лучшие дороги», — сказал посол.

«Это большая, большая страна; вдвое больше, чем Италия, а сообщение — это все. Есть компании в Италии, которые имеют высокие позиции в строительстве инфраструктуры и электронной инфраструктуры также», — сказал он.

«Мы очень специализируемся на сельскохозяйственной технике, поэтому мы можем обеспечить ключевое оборудования для украинского сельского хозяйства», — отметил дипломат.

«Я считаю, что Украина — это очередное экономическое чудо. Это действительно маленький Китай с точки зрения ресурсов, талантов и пространства», — считает Ла Сесилия.

«Наши компании должны иметь все возможности, чтобы максимально использовать тот момент, когда законодательство и его внедрение начнут этот экономический бум», — добавил он.

Тем временем, экономика Украины замедлила рост в 2019 году. За четыре месяца 2019 года доходы госбюджета составили 322 млрд гривен, но половина из них взята в долг.

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