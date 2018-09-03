Посол Ирака: Мы призываем Россию бойкотировать «Евровидение» в Иерусалиме

Республика Ирак против проведения в 2019 году в Иерусалиме «Евровидения». Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили в посольстве Ирака в Российской Федерации.

«Статус Иерусалима является одним из главных препятствий для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Проведение Евровидения-2019 в Иерусалиме -это неофициальное признание этого города столицей Израиля. Ирак и Палестина выступают против проведения „Евровидения“ именно в Иерусалиме», — заявил корреспонденту EADaily посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади.

31 августа Хайдар Мансур Хади обсудил проведение международного музыкального конкурса в Иерусалиме на встрече с послом Палестины в РФ Абдульхафизом Ноуфалем. «Посол Палестины в Российской Федерации Абдульхафиз Ноуфаль призывает Россию бойкотировать участие в «Евровидении»-2019, из-за использования Израилем в политических целях международного конкурсаИзраиль использует конкурс для достижения своих политических целей», — сказал Хайдар Мансур Хади. Он также рекомендовал российскому руководству и мировому сообществу выступить против политизации «Евровидения» Израилем.

EADaily напоминает, после победы на «Евровидении-2018» гражданки Израиля Нетты Барзилай международный музыкальный конкурс в 2019 году должен принять Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Евровидение-2019» должно пройти «только в Иерусалиме». 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон признаёт Иерусалим столицей Израиля и начинает процесс переноса туда из Тель-Авива посольства США. «Решение Трампа перевести посольство подтверждает простую истину: Иерусалим являлся столицей Израиля 3 тысячи лет назад, Иерусалим — столица Израиля последние 70 лет, и он навечно останется израильской столицей», — отреагировал на это позже Биньямин Нетаньяху.

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Нетта Барзилай

Заявления Трампа и Нетаньяху по Иерусалиму вызвали недовольство в мусульманском мире. Лидер базирующегося в Ливане шиитского движения «Хизбалла» Хасан Насрулла предупредил, что после передачи США Иерусалима Израилю, «Израиль будет вынужден иметь дело с иранцами лицом к лицу». Председатель парламента Исламской республики Иран Али Лариджани назвал решение Трампа «слабоумным». Лариджани призвал палестинцев, руководителей исламских стран и международного сообщества к «немедленной реакции», включая официальные жалобы в ООН.

Сомневаются в том, что город трех религий примет «Евровидение-2019» и в Израиле. Иерусалим не соответствует нормативам «Евровидения, так как не обладает соответствующей инфраструктурой и является объектом политических разногласий. Не подходит для проведения конкурса и Тель-Авив. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявляет, что муниципалитет исключает возможность проведения в городе мероприятий вроде «Евровидения». Добиваются чести принять международный музыкальный конкурс Эйлат и Хайфа.





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