Посол ЕС: Украине нужно укреплять свою экономику

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Источник фото: segodnya.ua

Украине нужно защищаться от последствий торговых войн США, однако и укреплять собственную экономику и экспорт.

Об этом в рамках Международного киевского экономического форума говорил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

Дипломат уверен, что лучшая защита от неблагоприятных экономических влияний — сильная внутренняя экономика и благоприятная среда для бизнеса.

«Для этого нужно сделать 2 вещи: следовать стандартам качества продукции ЕС и гармонизировать законодательство в соответствии с европейскими нормами. Тогда экономика Украины будет частью рынков Европы», — отметил Хюг Мингарелли.

По словам посла, в Украине лучшие аграрные условия, лучшие возможности для туризма и остального бизнеса. При этом есть и большие «но».

«Кроме того, для того, чтобы привлечь инвесторов, необходимо много сделать для улучшения судебной и правовой систем. Ведь сейчас риски для ведения бизнеса очень большие. Любой инвестор задастся вопросами: какой судья будет судить справедливо, какой суд будет работать честно?», — подчеркнул он.

Наталия Ключникова, AgroPortal.ua

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