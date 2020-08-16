Посол Белоруссии в Словакии первым из глав дипмиссий поддержал протесты :: Политика :: РБК

Игорь Лещеня заявил, что его шокировали сообщения о пытках и избиениях в республике. Дипломат считает, что ряд представителей белорусских правоохранительных органов «в полной мере возродили традиции НКВД»

Игорь Лещеня (слева) и экс-президент Словакии Андрей Киска

(Фото: mfa.gov.by)

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, вышедших на мирные протесты после выборов президента. Его видеообращение опубликовало издание «Наша нива», которое отмечает, что это первый из действующих глав белорусских дипмиссий, кто поддержал протестующих.

«Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок», — заявил Лещеня.

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По словам дипломата, его шокировали истории о пытках и избиениях на родине. «Сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века», — сказал Лещеня.

Посол заявил также, что на сайте издания Tut.by «в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков» опознал одноклассника своей дочери, «который точно никогда не был смутьяном».

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