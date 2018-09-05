Послы ЕС одобрили продление санкций против России, — Порошенко

Послы стран-членов Евросоюза согласовали продление индивидуальных санкций против России из-за вооруженной агрессии в Украине
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Об этом написал президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает «ДС».
«Приветствую новости из Брюсселя в логичном решении послов ЕС продлить на полгода индивидуальные санкции против России в отношении более 150 человек и около 50 компаний из-за агрессии против Украины», — сообщил глава государства.
Как сообщала «ДС», Россия не собирается обращать внимание на новые санкции Евросоюза.
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