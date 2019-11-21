Последствия изменения климата нанесут ущерб миру на 7,9 трлн долларов к 2050 году

Мировая экологическая обстановка вызывает обеспокоенность. Ученые нашли взаимосвязь между потеплением климата и природными катаклизмами. Теперь же вред подсчитан и представлен в цифрах. Чем обернется для планеты изменения, интересовался Joinfo.ua.

Убытки в цифрах

Изменение климата может стоить мировой экономике 7,9 триллионов американских долларов к середине столетия, поскольку усиление засухи, наводнений и неурожаев препятствует росту и угрожает инфраструктуре, показал проведенный анализ.

Индекс устойчивости к изменению климата от Economist Intelligence Unit (EIU) измерил готовность 82-х крупнейших экономик мира и обнаружил, что на основе современных тенденций глобальное потепление приведет к 3-хпроцентному сокращению ВВП к 2050 году.

Анализ, в котором была проведена оценка соотношения состояния климата и природных катаклизмов к их последствиям выявила наибольшую уязвимость у африканских стран. В процентном соотношении это выражается в 4,7 к ВВП.

В целом, развивающиеся страны оказались гораздо более подвержены негативному влиянию, чем более обеспеченные. «Быть ​​богатым имеет значение», — заявил Джон Фергюсон, директор по мировому анализу EIU. (Дословный перевод с английского – примечание Редакции).

«Более богатые страны действительно могут быть более устойчивыми к последствиям изменения климата, поэтому это действительно угрожает траекториям роста развивающегося мира, поскольку они пытаются догнать развитый мир. Последствия изменения климата гораздо более серьезны».

Наибольший ущерб

Из всех стран Ангола потеряла больше всего – до 6,1 процента валового внутреннего продукта. В исследовании это объясняется отсутствием качественной инфраструктуры, а также географической подверженностью сильной засухе, эрозии почвы и повышению уровня моря.

В докладе говорится, что «деградация земель в Анголе станет существенным экономическим препятствием», учитывая, что сельское хозяйство является его крупнейшим источником прибыли.

Нигерия (5,9 % с отрицательным ВВП), Египет (5,5 %), Бангладеш (5,4 %) и Венесуэла (5,1 %) были следующими наиболее уязвимыми с точки зрения климата странами, указанными в анализе.

Влияние изменений

Анализ показал, что повышение температуры означает, что к 2050 году мировая экономика, согласно прогнозам, достигнет уровня в 250 триллионов долларов, а не прогнозируемых ранее 258-ми триллионов долларов, что означает потерю около 8-ми триллионов из-за последствий глобального потепления.

В то время как Соединенные Штаты, которые по-прежнему являются крупнейшей в мире экономикой по рыночным ставкам, по прогнозам, окажутся одной из наименее затронутых, EIU отметил, что политика президента Дональда Трампа представляет собой «временную неудачу» в борьбе за климат.

По прогнозам, к 2050 году Россия потеряет пять процентов ВВП и «пострадает больше, чем большинство других стран мира, от негативных последствий изменения климата», говорится в заявлении. Это справедливо даже в том случае, если принять во внимание потенциальные выгоды от расширения сельского хозяйства.

Прогнозируется, что таяние вечной мерзлоты, угрожающее инфраструктуре, такой как трубопроводы для углеводородов, станет одним из самых больших потрясений для российской экономики в ближайшие десятилетия.

Страны договорились в Париже в 2015 году работать над ограничением повышения температуры до «значительно ниже» двух градусов Цельсия и 1,5 °C, если это возможно.

Для этого глобальная экономика должна быстро сократить свои выбросы парниковых газов – источник противоречий в развивающихся странах, которые говорят, что их экономический рост не должен пострадать после десятилетий использования ископаемого топлива более богатыми странами. «Мировая экономика пострадает, поэтому на самом деле это не тот случай, когда нужно действовать сейчас или действовать позже. Нам нужно сделать и то, и другое», — сказал Фергюсон.

«Развивающиеся страны не могут сделать это самостоятельно. Необходимы скоординированные глобальные усилия, чтобы справиться с последствиями, о которых мы говорим».

Ранее ученые предупредили о негативном воздействии космического туризма на климатические условия. Человечество должно идти в ногу с прогрессом, но не забывать об окружающей среде и безопасности!

Фото: eiu, pxhere





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