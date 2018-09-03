Последняя инстанция: Без МВФ экономика Украины рухнет

С 6 по 19 сентября в Киеве ожидают визита миссии Международного валютного фонда. О желании плодотворного сотрудничества с МВФ в очередной раз заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман.

«Мы готовы к конструктивной и профессиональной работе. Я очень оптимистично смотрю на то, что мы продолжим сотрудничество, и я в этом убежден», — заявил Гройсман во время рабочего визита в Харьковскую область.

В свою очередь замглавы Нацбанка Олег Чурий рассказал об истинных чаяниях и надеждах Украины в связи с предстоящим визитом.В ожидании транша МВФ Украине приходится занимать деньги под высокий процент

«Шансы на положительный пересмотр (программы сотрудничества с МВФ) очень высоки. Наш прогноз — нам удастся договориться с МВФ и получить до конца осени транш размером около $2 млрд. Также это откроет возможности для сотрудничества с другими международными финансовыми организациями и получить еще $1,5 млрд финансовой помощи», — отметил он.

Издание Украина.ру обратилось к исполнительному директору Международного фонда Блейзера Олегу Устенко с просьбой прояснить сложившуюся ситуацию.

— В СМИ довольно много расхожих мнений о сотрудничестве Украины с МВФ: от утверждений, что фонд закабалит страну, а сотрудничество с ним больно ударит по населению, вынужденному нести всю тяжесть повышения тарифов, до уверений, что без помощи МВФ Украина долго не протянет. Где правда? В чем смысл сотрудничества с Международным валютным фондом для Украины?

— Потребность Украины в валюте достаточно высока. Для того, чтобы удерживать финансовую стабильность в стране необходима закачка валюты либо по статье «прямые иностранные инвестиции» либо по статье «кредитный ресурс». Что касается прямых иностранных инвестиций, то здесь ситуация достаточно печальна. Нужно сказать, что их приток является производным от качества бизнес-климата в стране. Проводимые реформы либо проводятся крайне медленно, либо частично, а это означает что качество бизнес-климата не улучшается и по факту мы будем иметь приток прямых иностранных инвестиций в этом году в объеме около $2,5 млрд, что в четыре раза меньше исторических максимумом, которые были в истории Украины, когда в течение двух лет приток иностранных инвестиций составлял $10 млрд. Более того, этот приток — это то же, что было получено страной в предыдущем году и чуть ли не в два раза меньше, чем Украина получила в 2013 году. Ожидать, что вдруг можно сделать прогресс на протяжении нескольких оставшихся месяцев — это малореалистичный сценарий. Над этим вопросом нужно было работать длительный период времени до сегодняшнего дня.

Таким образом единственной возможностью по обеспечению притока инвестиций является кредитный ресурс. Альтернативой ему есть выход на внешний рынок заимствований капитала, который тоже вряд ли будет использован сейчас Украиной. Стоимость заимствования на внешнем рынке так велика, что придется использовать до 10% годовых. Это слишком дорого и надеюсь, что этот шаг не будет предпринят вообще. Это очень недальновидно. И без того стоимость обслуживания имеющегося украинского долга высока. Страна платит 5% своего ВВП на проплату долгов. Одалживать еще несколько миллиардов долларов под 10% годовых было бы крайне нелогично.

— Какой же из этого выход?

— Получается, что можно попытаться одолжить деньги у международных финансовых институтов. Но ни один из них не даст денег без того, чтобы не было программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Получается, что МВФ для Украины выполняет четко прописанную роль кредитора последней инстанции. Если не он, то тогда никто.

С этой точки зрения я полагаю, что на фоне снижающихся золотовалютных резервов, на фоне серьезного девальвационного давления, в силу внутренних причин и в силу внешних причин, Украина мотивирована на сотрудничество с МВФ даже если это будет связано с серьезными политическими минусами для тех, кто находится в правительственных кабинетах.Во имя МВФ: Гройсман больше не может сдерживать повышение цен на газ

Фактически, рассматривается только два сценария. Либо смягчить насколько это возможно требования МВФ к Украине и прежде всего в том, что касается увеличения тарифов на газ — скажем, обеспечить не 60% увеличение тарифов, а растянуть это на время, но показать при этом, что появляется фискальное пространство, позволяющее стране выдерживать суммарный дефицит государственных финансов в объеме 2,5% ВВП, который был заявлен изначально. Речь идет о $3 млрд. Если удастся этого достичь, могут добиться смягчения увеличения тарифов и растянуть соответствующий график. Тогда страна сможет получить кредитных ресурс от других организаций: Мирового банка, Европейского Союза. Вроде бы, вопрос с €1 млрд от ЕС был решен, но условием для его получения является активная программа сотрудничества с МВФ. Тут тоже есть мотивация получить дополнительные деньги. Если будет продолжено сотрудничество с МВФ можно будет незамедлительно воспользоваться возможностью выхода на внешние рынки заимствований капитала. Тогда стоимость заимствования может упасть с текущих 10% до 7% годовых.

— А какой второй сценарий?

— Просто пытаться «играть» с МВФ, вести длительный переговорный процесс, не идти на непопулярные меры. К слову сказать, последние можно было бы сделать гораздо мягче, если бы изначально страна бы двигалась по пути необходимых институциональных реформ, в том числе по пути борьбы с коррупцией, улучшения условий ведения бизнеса. И если вот так вот пытаться играть, то это означает, что чистые резервы Национального банка Украины будут быстро снижаться. Кризис может развернуться в преддверии марта будущего года, что наложится на пик политического цикла. Думаю, что это осознание будет мотивировать украинский политикум быть «сговорчивее» с МВФ. Переговорная позиция Украины очевидно слаба.

— Вы упомянули о тарифах на газ, но есть и более болезненный вопрос. Согласно расхожей точке зрения, МВФ требует и разрешить продажу земли, что также крайне болезненно в политическом плане. Как вы считаете, будет ли этот вопрос подниматься во время предстоящего визита миссии МВФ?

— И этот вопрос поднимут. Но основной вопрос это все же тарифы. Кроме того, коснутся и вопроса приватизации. Этот бюджет предусматривал проведение приватизации и поступление в госбюджет от приватизации в объеме 20 млрд грн. Здесь тоже есть явная пробуксовка.Транш МВФ не спасет экономику Украины

Что касается земли, то здесь более сложный вопрос. Несмотря на то, что это будет обсуждаться, я не уверен, что это первый и самый важный элемент, который попадет в повестку дня переговорного процесса. Это очень важный вопрос и он не снят с повестки дня однозначно. Но у меня есть сомнения, что его будут торпедировать во время этих переговоров.

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