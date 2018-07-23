После выходных в Украине немного вырос курс доллара

23 июля 2018, понедельник, 11:09 38

2018-07-23T11:09:00+03:00

Финансы

2018-07-23T11:32:10+03:00

Українські Новини

Українські Новини

После выходных в Украине немного вырос курс доллара

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 июля на 0,33 коп. до 26,5113 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,15 коп. до 26,2463 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 9,81 коп. до 30,5509 UAH/EUR, курс продажи повысился на 12,09 коп. до 31,1281 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:



Доллар США

Евро

10 российских рублей



Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний

26,2463

26,5113

30,5509

31,1281

3,84

4,25

Максимальный

26,4300

26,6500

30,9100

31,7000

4,10

4,60

Минимальный

25,6000

26,4500

30,0000

30,8800

2,85

4,15

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 июля на 14,76 коп. до 26,5100 UAH/USD, курс покупки — на 9,05 коп. до 26,2148 UAH/USD.

Тем временем, за 2017 год резиденты реинвестировали в Украину $270 млн.





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