После выходных в Украине немного подрос курс доллара

23 июля 2018, понедельник, 11:09 25
2018-07-23T11:09:00+03:00
Финансы
2018-07-23T11:32:10+03:00
Українські Новини
Українські Новини
После выходных в Украине немного вырос курс доллара
В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 июля на 0,33 коп. до 26,5113 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,15 коп. до 26,2463 UAH/USD.
Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.
Средний курс покупки евро повысился на 9,81 коп. до 30,5509 UAH/EUR, курс продажи повысился на 12,09 коп. до 31,1281 UAH/EUR.
Курсы наличной иностранной валюты:
Доллар США
Евро
10 российских рублей
Покупка
Продажа
Покупка
Продажа
Покупка
Продажа
Средний
26,2463
26,5113
30,5509
31,1281
3,84
4,25
Максимальный
26,4300
26,6500
30,9100
31,7000
4,10
4,60
Минимальный
25,6000
26,4500
30,0000
30,8800
2,85
4,15
Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 июля на 14,76 коп. до 26,5100 UAH/USD, курс покупки — на 9,05 коп. до 26,2148 UAH/USD.
Тем временем, за 2017 год резиденты реинвестировали в Украину $270 млн.