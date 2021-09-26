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После победы над Джошуа, Усик станцевал гопак с флагом Украины в руках

Экономика Украины 26 Сен 2021
После победы над Джошуа, Усик станцевал гопак с флагом Украины в руках
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Как это было в 2012 году после победы на Олимпийских играх (и все в том же Лондоне), Александр Усик станцевал победный гопак.

Об этом сообщает Укринформ.

Александр Усик с флагом Украины в руках станцевал гопак. Это произошло ночью 26 сентября во Лондоне, где украинский боксер победил британского — Джошуа — в бою за сразу 4 чемпионских пояса.

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Поклонники бокса и Усика ждали этого танца более 9 лет: в 2012 спортсмен выполнил гопак после победы на Олимпиаде в том же Лондоне.

Как сообщал Укринформ, Усик победил Джошуа единогласным решением судей.

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