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После интервью с Путиным американский журналист улетел отдыхать в Россию

Политика 23 Июл 2018
После интервью с Путиным американский журналист улетел отдыхать в Россию
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Ведущий новостей телеканала Fox News Крис Уоллес, который на прошлой неделе взял в Хельсинки интервью у президента РФ Владимира Путина, поехал в отпуск в Россию

Уоллес находится в Санкт-Петербурге, информирует «ДС» со ссылкой на The New York Times.

Уоллес был одним из модераторов предвыборных дебатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа в 2016 году и каждое воскресенье берет интервью у гостей Fox News вот уже 15 лет. В минувший понедельник он беседовал с Владимиром Путиным на российско-американском саммите в Хельсинки, где российский президент впервые побеседовал с глазу на глаз со своим коллегой Дональдом Трампом. Ведущий вел эфир из российского посольства в Финляндии. Он уже брал интервью у Путина в 2005 году.

По словам Уоллеса, ему понадобилось несколько месяцев, чтобы договориться о встрече с Владимиром Путиным. На интервью он задал много вопросов о вмешательстве в президентские выборы и работе русских хакеров.

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