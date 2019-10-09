Послание Зеленского Верховной Раде готовит группа Богдана

Фото: 112 Украина

В двухнедельный срок рабочая группа должна определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания президента ВР

В Офисе президента Украины создана рабочая группа по подготовке послания Владимира Зеленского Верховной Раде.

Об этом говорится в распоряжении №346/2019-рп, которое размещено на сайте главы государства.

«Образовать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного Послания Президента Украины Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины … и утвердить ее персональный состав», – говорится в тексте распоряжения.

Читайте также:Зеленский завтра в течение всего дня будет отвечать на вопросы журналистов

Руководство подготовкой послания президент возложил на руководителя Офиса Президента Андрея Богдана, а методическое и научное обеспечение подготовки документа — на директора Национального института стратегических исследований Александра Литвиненко.

В двухнедельный срок рабочая группа должна определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, содержанием необходимых материалов, а в течение двух месяцев — подготовить и подать документ на рассмотрение.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о реорганизации Национального института стратегических исследований (НИСИ).

Как ранее сообщал Фокус:

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ

Источник