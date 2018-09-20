Послание Порошенко к Верховной Раде. Главное

Президент Украины Петр Порошенко выступил сегодня с посланием к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2018 году»

Выступление Порошенко продолжалось час, информирует «ДС».

11:12 Порошенко поддержал идею законопроекта о регистрации СМИ агентов влияния России в Украине.

«Я поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния страны-агрессора Российской Федерации», — отметил президент.

По его словам, «этот закон ни коим образом не повлияет ни на гражданское общество, ни на медиа, ни на свободу слова».

11:11 Томос об автокефалии Украинской православной церкви станет свидетельством провала Москвы, считает Порошенко.

«Империя теряет один из последних рычагов влияния. Томос — это фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины. Для нас собственная церковь — гарантия духовной свободы. Это — залог общественного согласия», — заявил Порошенко.

«Значение Томоса выходит за пределы Украины. Это — падение Третьего Рима как древнейшей концептуальной заявки Москвы на мировую гегемонию», — добавил он.

При этом президент подчеркнул, что государство будет уважать выбор тех, кто останется в той структуре, которая будет сохранять единство с РПЦ.

«И называть ее так же и будем, для того, чтобы облегчить понимание», — отметил президент.

В то же время Порошенко пообещал, что государство защитит права тех священников и верующих УПЦ МП, «которые добровольно примут решение выйти из-под Москвы, для того, чтобы вместе с другими православными создавать единую поместную православную украинскую церковь».

11:09 Порошенко раскритиковал планы лидера Батькивщины Юлии Тимошенко по созданию парламентской республики канцлеровского типа.

Порошенко напомнил, что Украина — парламентско-президентская представительская демократия, и которой нужен президент и верховный главнокомандующий для организации эффективной защиты и обороны страны. «А это и является главным в работе главы государства», — подчеркнул он.

Порошенко напомнил, что в 2017 году отклонил многочисленные предложения относительно конституционных изменений в политической системе.

«Считаю, что перед выборами такие маневры не соответствуют европейской политической культуре, которая учит нас играть по правилам, а не с правилами», — пояснил президент.

И при этом отметил, что с «интересом следит за дискуссией в обществе», после чего перешел к непосредственной оценки предложений Тимошенко.

«Считаю категорически неприемлемым те предложения, которые продвигают явно недемократические модели. Кто-то откровенно адвокатирует «образованный авторитаризм», а кто-то камуфлирует этот авторитаризм под парламентаризм канцлерского типа. И только если вчитаться в содержание, а не в заголовок, там у канцлера полномочий больше, чем у кайзера, а в Рейхстаге, по сути, создается однопартийная система. Режим единоличной власти ни к чему хорошему Украину не привел и это урок, который нужно запомнить абсолютно всем», — резюмировал глава государства.

11:05 Порошенко напомнил, что Украина сохранила демократию в условиях российской агрессии и не скатилась в диктатуру.

«Сохранить демократию в условиях внешней агрессии было непросто. Хотя военное положение значительно усилило бы полномочия и возможности президента, я фактически отверг предложение его внедрения», — напомнил Порошенко.

Президент также подчеркнул, что даже в условиях войны власти не ограничивали политических прав и свобод граждан, не вводили цензуру, «хотя возможности президента, предусмотренных парламентско-президентской республикой, не слишком коррелируются с этой степенью ответственности, которую общество традиционно возлагает на всенародно избранного главу государства».

«Но даже в самые тяжелые годы, когда Украину буквально душили удавкой внутренних и внешних проблем, президент ни разу не попросил об увеличении своих полномочий. Более того, от некоторых из них — отказался. Если вы не заметили — от назначения судей в том числе», — отметил глава государства.

«В Украине сейчас работает система сдержек и противовесов, потому что украинцы не привыкли отдавать монополию на управление одной политической силе. Власть носит коалиционный характер», — заключил Порошенко.

10:56 Российская агрессия должна завершиться возвращением Крыма, возмещением ущерба и предоставлением реальных гарантий, заявил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что миссия ООН должна быть развернута на всей территории Украины, с выходом на украино-российскую границу, что, по его словам, создаст условия для выполнения минских соглашений, в том числе вывода российских войск с оккупированных украинских территорий.

«Если этого не случится, Закон об особенностях местного самоуправления так и не заработает», — предупредил Порошенко.

Кроме того, вся ответственность за срыв минских договоренностей должна лечь на Россию.

«Сколько копий не ломали вокруг «Минска», именно благодаря тем договоренностям удалось остановить активную фазу агрессии и добиться режима санкций», — отметил он.

«Нападение России, — продолжил президент, — началось с попытки аннексии Крыма, его возвращением оно должно завершиться, в том числе с возмещением нанесенного ущерба и предоставлением, уже на этот раз, действенных гарантий неповторения агрессии».

10:56 Вся ответственность за срыв минского процесса ляжет на Россию, уверен Порошенко.

«Подчеркиваю, что должен быть продемонстрирован реальный прогресс урегулирования, главным индикатором которого является развертывание на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН. Об этом я буду говорить на следующей неделе во время выступления в Нью-Йорке на Генассамблее ООН», — пообещал Порошенко.

«Обязательно эта миссия должна быть развернута с выходом на российско-украинскую границу. И это позволит создать условия для выполнения Минских договоренностей, включая вывод войск России с оккупированной украинских территорий. Если этого не произойдет, закон об особом порядке местного самоуправления так и не заработает. Вся ответственность за срыв минского процесса точно должна будет лечь на Россию», — добавил президент

10:52 Антироссийские санкции действуют, о чем свидетельствуют события в экономике и жизни России, заявил Порошенко.

«Нас не могут не беспокоить разногласия между ключевыми участниками мировой экономики. Они имеют глобальный масштаб и будут влиять на нашу экономику точно не со знаком плюс. К числу внешних рисков относятся также всплеск левого и правого популизма, рост евроскептических настроений в некоторых соседних странах. Гибридная атака России на США, на ЕС, на Украину», — заявил Порошенко.

«Некоторые у нас обижаются, что санкции в связи с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса, отличаются от тех, что были введены впоследствии, в ответ на вмешательство в выборы или химическую атаку в Солсбери. Неприятный осадок, конечно, есть. Но очень важно, что санкции связаны не только с Украиной, потому что приходит понимание, что Россия является угрозой всему миру», — отметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что санкции действуют и последствия этих санкций видны в России.

«То, что Россия так настойчиво борется с санкциями, свидетельствует только об одном — они действуют. Поэтому рубль падает даже при росте цен на нефть. Поэтому российская власть повышает пенсионный возраст. Поэтому что она пошла на повышение НДС. Это и есть цена агрессии», — заявил президент.

10:46 На Западе многие слишком вяло реагируют на российскую угрозу, считает Порошенко.

«Первая реакция на оккупацию Крыма оказались на удивление вялыми и беззубыми, и даже теперь после тысячи жертв на Донбассе, на Западе много желающих заглянуть Путину в душу или я не знаю куда», — отметил Порошенко.

«И мне интересно, — продолжил он, — что вы хотите там увидеть? У всех на глазах Россия поддерживает левые и правые популистские ждвижения, раздувает евроскептицизм, вмешивается в выборы по всему миру, в референдумы — как это было в Нидерландах. Таким образом Россия продвигает свои альтернативные ценности, надеясь что чем дальше, тем сложнее Западу будет держать единую позицию относительно Москвы», — заявил Порошенко.

По его словам, те, кто думает, что российская агрессия автоматически обеспечивает нам поддержку Запада, ошибаются.

10:43 Российская агрессия застала Запад врасплох, несмотря на множество тревожных сигналов, считает Порошенко.

По его словам, на Западе проигнорировали все важные сигналы: провокацию на Тузле, откровенно агрессивное выступление президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в 2007 году, «где он в принципе всех о всем предупреждал»; и нападение на Грузию в 2008 году.

«И первая реакция на оккупацию Крыма оказалась удивительно вялой и беззубой», — добавил президент.

10:42 Украинская армия кардинально отличается от армии образца 2014 года, уверен Порошенко.

«Наша армия становится армией нового поколения, овладевает современными формами противоборства во всех сферах, как традиционных, так и новых, включая информационное и киберпространство», — заявил Порошенко.

При этом он напомнил, что весной 2014 года, когда началась российская агрессия, ВСУ смогли выставить лишь 6 тысяч готовых к бою солдат.

«Это не упрек военным. Это — приговор политикам, премьер-министрам и министрам обороны, которые годами транжирили оружие и имущество, разбазаривали военные городки, полигоны», — заявил президент.

10:35 Намерения по модернизации Вооруженных сил амбициозные, но реальные, считает Порошенко.

«Мы уже в этом году планируем производство и закупки высокоточного ракетного вооружения», — заявил президент, добавив, что помимо этого ан повестку дня выходит наращивание обороны в акватории и на побережье Азовского моря.

«Требую ускорить внедрение в украинской армии стандартов Североатлантичного альянса и полной совместимости со странами блока», — добавил президент.

10:34 Военное руководство Украины должно давать нестандартные и ассиметричные ответы на любые сценарии и планы России, заявил Порошенко.

«Мы должны вместе с вами найти нестандартные выходы. Общество, вооруженные силы ожидают прорывных системных решений. Решений в сфере обороны. Я требую от военного руководства нестандартных ассиметричных ответов на любые сценарии и планы противника», — сказал глава государства.

«Наша армия становится армией нового поколения, — продолжил он. — Армия овладевает современные средства противодействия во всех сферах как традиционных, так и новых, включая информационное и киберпространство».

10:34 Украине удалось отбиться от кремлевского блицкрига и в стране уже наметился твердый экономический рост.

«Нам удалось сделать гораздо больше позитивных изменений, чем за последние 23 года. Мы сохранили страну. Кремлевская Барбаросса, путинский блицкриг, план «русская весна» — это все захлебнулось в считанные месяцы. Мы создали армию, которая освободила две трети территории Донбасса, которая были оккупирована весной 2014 года. Армия локализовала конфликт и держит оборону по всей линии фронта. Она защищает Украины по всему периметру украинской границы», — заявил Порошенко.

«Избежали дефолта, с конца шестнадцатого года — восстановили экономический рост. Позавчера Госстат уточнил, что во втором квартале ВВП увеличился на 3,8%. Это не та цифра, которая нас устраивает, но это — твердый показатель экономического роста страны», — добавил он.

«Очень важно, что мы в гуманитарной сфере провели декоммунизацию. Мы на государственном уровне наконец после 25 лет независимости признали армию УНР и Украинскую повстанческую армию, как участников освободительной борьбы. Чего же это не делалось раньше?! Сформировали четкую политику национальной памяти для укрепления украинской идентичности, значительно усилили позиции украинского языка на радио, телевидении, кинематографии и книгоиздании», — перечислил успехи президент.

10:28 Украине угрожает реванш пророссийских сил, а также левого популизма и правый радикализм, заявил Порошенко.

«Серьезным вызовом стала эмиграция из страны. Также власть допустила немало просчетов и в кадровой политике, а смелые эксперменты в этой сфере оказались недостаточно эффективными. Темпы реформ совсем не такие, как та скорость, которую мы проектировали на старте. Проблемы оказались более глубокими, а сопротивление — сильным, решения — более сложными», — заявил Порошенко.

При этом глава государства назвал и возникшие политические последствия.

«Политические последствия: угроза реванша пророссийских сил, расцвет левого популизма, проявления правого радикализма, недоверие к государственным институциям, и симпатия к анархии или, наоборот, к авторитаризму. И на фоне высоких ожиданий в обществе сформировалось чувство глубокого неудовольствия. Даже те, кто уверен, что мы движемся в правильном направлении, думают, что мы двигаемся зигзагообразно», — отметил президент.

10:24 Украинское общество демонстрирует недовольство работой антикоррупционных органов, заявил Порошенко.

И глава государства признал справедливость отношения украинцев к этим органам.

Кроме того, по словам Порошенко, у власти есть и серьезные просчеты с кадрами, поскольку проблемы оказались куда глубже, поэтому нужен общенациональный диалог.

10:24 Порошенко признал за собой некоторые тактические ошибки, однако считает, что стратегических ошибок власти Украины не допустили.

«За последние годы власть сделала много тактических ошибок, и на мне лежит за это большая часть ответственности. Но я точно знаю, что мы не сделали ни одной стратегической ошибки. Сделать единую и большую Украине неотъемной частью Европы без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния — это и есть наша цель, наша амбиция, наша с вами миссия», — сказал глава государства.

10:20 Порошенко ожидает, что народные депутаты поставят точку в деле о прекращении Договора о дружбе между Украиной и Россией.

«В конце августа исполком СНГ официально подтвердил, что Украина приостановила членство в статутных органах. В этот понедельник я ввел в действие решение СНБО не продлевать договор о так называемой дружбе с Россией. МИД направит ноту в Москву, а я подам соответствующий законопроект в парламент. Поэтому последнее слово — за вами, депутаты», — сказал Порошенко.

10:18 Украина вернет Крым, оккупированный Россией, и на полуострове больше не будет Черноморского флота России, пообещал Порошенко.

«В Севастополе не будет базы Черноморского флота России», — заверил он.

10:15 В Украине завтра будет выдан десятимиллионный биометрический паспорт, заявил Порошенко.

«1 сентября исполнился год, как вступило в полную силу соглашение об ассоциации с ЕС. Завтра Украина выдает десятимиллионной биометрический паспорт. Это ответ тем, кто пытался умалить значение безвизового режима и говорил о так называемой дружбе с Россией», — сказал Порошенко.

10:13 Украина вносит свой вклад в обеспечение трансевропейской безопасности.

Глава государства напомнил о завершении учений 15 сентября учений Rapid Trident-2018, которые проходили на Львовщине при участии 14 стран, из которых 10 — члены НАТО.

По его словам, в рамках учений были отработаны совместные действия на случай вторжения «одной из стран».

Порошенко призвал нардепов проголосовать за закрепление в Конституции евроатлантического курса страны и подчеркнул, что Украина идет в НАТО не с пустыми руками.





Источник