Послали лесом: Евросоюз принуждает Украину продавать древесину | Статьи

Евросоюз принуждает Украину возобновить продажу леса-кругляка. Киевские власти в 2015 году ввели запрет на вывоз необработанной древесины. Теперь арбитражная группа признала то решение незаконным. В ЕС ожидают отмены моратория, в противном случае грозят пересмотром соглашения об ассоциации. При этом из Украины в Европу и сейчас импортируется больше древесины, чем из любой другой страны мира. «Известия» разбирались в том, что ждет украинские леса после изменения законодательства .

Запретили запрещать

Десятилетний мораторий на вывоз всей необработанной древесины Украина ввела в 2015 году . Тогда законодатели дополнили мораторий 2005 года, который запрещал экспорт 10 ценных пород дерева. Это решение поссорило Киев с Европой . ЕС сначала пытался добиться отмены запрета на консультациях с киевскими чиновниками, но договориться сторонам не удалось.

В январе 2020 года по запросу ЕС в Швейцарии была создана международная арбитражная группа. Брюссель запустил такой механизм решения спора по двустороннему торговому соглашению впервые в своей истории . Из-за пандемии коронавируса первое онлайн-заседание группы состоялось только в сентябре.

Фото: ТАСС/Смирнов Владимир

13 декабря арбитраж вынес вердикт: Киев должен отменить запрет на экспорт . В решении подчеркивается, что оснований для моратория нет ни в соглашении об ассоциации Украины с ЕС, ни в Генеральном соглашении по тарифам и торговле. В свою очередь, в Еврокомиссии подчеркнули, что поддерживают украинские проекты по охране окружающей среды и государственному управлению лесами. «Но запрет на экспорт не соответствует этим законным целям», — утверждается в заявлении.

Замминистра развития экономики Украины Тарас Качка признал, что Киеву теперь придется скорректировать законодательство . «Нам еще предстоит решить, снимать ли запрет полностью или просто предусмотреть, что по отношению к ЕС будет действовать особый режим», — сказал он. По словам Качки, арбитраж выступил против Украины, из-за того что авторы моратория «слишком активно писали о преференциях национальным производителям, а не о защите леса».

Топорный подход

Украинские леса стремительно редеют. За последние 15 лет в стране вырубили 800 тыс. га , что равно площади целого региона — Черновицкой области. Среднегодовые объемы постоянно растут. В 2016 году ущерб от деятельности лесных браконьеров составил 200 млн гривен (520 млн рублей), в 2019 году — уже 1 млрд гривен (2,7 млрд рублей).

По данным британской неправительственной организации Earthsight, из Украины в страны ЕС экпортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира, и больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых. Согласно исследованию, от 67% до 78% всех рубок на Украине являются незаконными .

Фото: Global Look Press/Koshmal Victor

При этом даже после моратория 2015 года продолжался и законный экспорт леса. Кругляк вывозили из страны под видом дров. СМИ отмечали, что вместо топливной древесины за границу шли бревна наиболее ценных пород деревьев. Среди покупателей значились европейские производители мебели и паркета. Интересно, что в 2018 году Верховная рада попыталась прикрыть лазейку и запретить вывоз дров. Тогда Брюссель пригрозил задержать очередной транш макрофинансовой помощи на $600 млн, и президент Петр Порошенко ветировал закон.

Спутниковые снимки показывают, что лес активно уничтожают во всех регионах Западной Украины. Считается, что первое место по лесоциду занимает Закарпатская область , но не отстают и соседи. О темпах вырубки говорится в исследовании, которое совместно провели Институт космических исследований НАН Украины и Государственное космическое агентство. Согласно полученным данным, в Ровенской области с августа 2019 по август 2020 года вырубили в 2,5 раз леса больше, чем годом ранее. В Житомирской области вырубили на 20% леса больше. Авторы исследования говорят, что при нынешних темпах через 30 лет зеленых насаждений в этих регионах не останется вовсе.

Для многих жителей Западной Украины рубка леса — единственный источник дохода. Коррумпированные силовики обычно тоже участвуют в браконьерских схемах. Делянки охраняются вооруженными полукриминальными группировками . Житель Ивано-Франковска Виктор Дацко в соцсети подробно рассказал о промысле. По его словам, он не раз приезжал в села, где видел десятки грузовиков, которые вывозили тонны леса. «Пытался убедить местных, что до добра это не доведет. В ответ угрожали сбросить мою машину в реку, обещали, что я не доеду домой», — говорит Дацко.

Фото: Depositphotos

Вырубка леса разрушает экологию. На Западной Украине в последние годы участились стихийные бедствия. Летом нынешнего года из-за наводнения пострадало 300 населенных пунктов, три человека утонули. Экологи напоминают, что деревья удерживают воду и почву, не дают разливаться горным рекам. Голые склоны, наоборот, разгоняют потоки. Кроме того, браконьеры не строят нормальных дорог, а транспортируют древесину по руслам рек и ручьев. Старая техника разрушает берега, из-за этого возрастают угрозы разлива водотоков.

Щепки летят

Эксперты говорят, что выполнять решение арбитражной группы Киеву придется . «Можно было бы попытаться что-то придумать, найти обходные пути для сохранения кругляка. Но страна сейчас не в том положении. Экономика Украины близка к дефолту. ЕС обещает дать новый кредит, который поможет отсрочить кризис. В таких условиях о природных ресурсах вспоминать не приходится», — говорит «Известиям» украинский политолог Андрей Золотарев. По его словам, европейцы считают Украину поставщиком сырья . «Показательно, что даже в Эстонии действует запрет на экспорт кругляка, там его отменять никто не собирается», — отмечает собеседник.

Фото: Depositphotos

Украинский политолог Константин Бондаренко говорит, что соглашение об ассоциации с ЕС действительно не допускает запретов на экспорт . «Формально Украине не за что зацепиться. Разорвать соглашение об ассоциации сейчас нереально, поэтому придется выполнять договоренности. Тут уже вопрос к тем, кто согласовывал документ, — командам Виктора Януковича и Петра Порошенко. Политики ради личной популярности соглашались даже на те пункты, которые прямо бьют по экономике страны», — подчеркивает Бондаренко.

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