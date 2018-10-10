Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

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У Будапешта есть опасения относительно «создания Украиной военной базы» в Закарпатской области.

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии / фото УНИАН

МИД Венгрии вызвал посла Украины Любовь Непоп в связи с «ситуацией вокруг венгров в Закарпатской области» и публикацией сайтом Миротворец имен закарпатских чиновников у которых имеется венгерский паспорт.

Об этом заявил представитель МИД Венгрии Левенте Мадьяр на пресс-конференции в среду, 10 октября, сообщает «Новое время».

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По словам Мадьяра, у Будапешта также есть опасения относительно «создания Украиной военной базы» в Закарпатской области, в нескольких километрах от границы с Венгрией.

«Странно, что это происходит в то время, когда продолжаются боевые действия на востоке Украины», — добавил он.

Кроме того, Будапешт возмутился появлением на сайте Администрации президента Украины петиции об урегулировании статуса граждан Украины с двойным и более гражданством стран ЕС.

Как сообщал УНИАН, сайт «Миротворец» опубликовал список жителей Закарпатской области, которые получили паспорта Венгрии, являясь государственными служащими и депутатами местных советов.

Список состоит более чем из 300 фамилий.

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