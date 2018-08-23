Пошлины США и Китая негативно повлияют на мировую экономику, заявил эксперт

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости/Прайм. Взаимные торговые ограничения США и Китая будут негативно влиять на рост мировой торговли и экономики и уже снижают спрос Китая на товары из развивающихся стран, заявил РИА Новости главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин.

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По его словам, усиление протекционизма будет негативно сказываться на мировой торговле. «Именно ее рост выступал одним из драйверов для развивающихся экономик в последние десятилетия. Мы уже видим негативные процессы замедления роста китайской экономики, растут риски нестабильности на азиатских рынках, в этих условиях усиление протекционизма может негативно сказаться на спросе со стороны Китая на товары и ресурсы из развивающихся стран», — полагает Сусин.

Он напомнил, что в первом полугодии сальдо текущего счета Китая, впервые за два десятилетия, стало отрицательным, при этом, массовых торговых ограничений еще нет. Во втором полугодии можно ожидать ухудшения ситуации и роста нестабильности на рынках, считает собеседник агентства.

«В среднесрочной перспективе эти процессы будут оказывать негативное влияние на рост мировой торговли и экономики, т.е. общие эффекты будут скорее негативными и для России. Локально по отдельным группам энергетических товаров российские предприятия могут нарастить экспорт в Китай, но учитывая тот факт, что общая платежеспособность китайской экономики будет снижаться, в более долгосрочной перспективе торговое противостояние Китая и США будет скорее негативным фактором для экономики», — заключил Сусин.

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Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Кроме того, США 23 августа введут новые пошлины на ряд китайских товаров объемом в 16 миллиардов долларов, Китай ответит на действия американской стороны симметрично. 25-процентные таможенные пошлины Китая на американские товары вступят в силу через минуту после соответствующего шага США, список включает различные автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа.

При этом Китай придерживается позиции о необходимости урегулировать торговую войну путем переговоров и постоянно заявляет о том, что торговые трения усугубляются именно американской стороной, в то время как Пекин вводит лишь ответные меры в качестве защиты своих законных прав и интересов.





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