Португалия признала Геноцид армян 1915 года

Парламент Португалии накануне, 26 апреля, принял резолюцию о признании Геноцида армян 1915 года в Османской империи. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил советник постоянного представительства Нагорного Карабаха (Арцаха) на Ближнем Востоке Бедо Демирчян, опубликовав текст резолюции.

Геноцид армян 1915 года является первым геноцидом ХХ века. Аналогичную квалификацию данному преступлению дал Папа Римский Франциск в ходе святой мессы, отслуженной 12 апреля 2015 года в Соборе Святого Петра в Ватикане.

Геноцид армян официально признали и осудили Уругвай, Франция, Италия, Бельгия, Болгария, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Россия, Польша, Литва, Греция, Сирия, Словакия, Кипр, Ливан, Парагвай, Аргентина, Венесуэла, Чили, Боливия, Канада, Ватикан, Австрия, Люксембург, Германия, Бразилия, Дания, Чехия, штат Новый Южный Уэльс Австралии, 49 из 50 штатов США, а также десятки международных организаций, Европейский парламент и Всемирный совет церквей и другие.





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