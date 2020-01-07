Портнов призвал «бить в рыло» за вопрос «Чей Крым?». Новости политики

Бывший замглавы АП времен беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов призвал применять меры физического воздействия к людям, интересующимся вопросом территориальной принадлежности Крыма

Об этом Портнов сообщил в Telegram, передает «ДС».

Он отреагировал на информацию о задержании полицией активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Сама Митрошина назвала провокаторами активистов движения «Відсіч», из-за которых на ее встрече произошла потасовка после вопроса «чей Крым».

«В Киеве полиция поставила на колени и задержала националистов, которые пытались сорвать лекцию блогера вопросами «чей Крым». Друзья, у меня рационализаторское и подкупающее новизной предложение. Если ещё раз услышите где-то аналогичный вопрос, сразу бейте в наглое и тупое рыло. За тупость и классовую принадлежность к рогулям. Это должно стать общенациональным флешмобом, — спросил чей Крым и сразу получил в рыло», — написал Портнов.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Аннексию Крыма путем т.н. «референдума» и введения вооруженных сил не признают ни Украина, ни ее западные партнеры, в том числе США и Европейский Союз.

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