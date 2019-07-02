Портнов говорит, что сбросил на адвокатов поиск офшоров Порошенко

Заместитель главы Администрации президента во времена четвертого главы Украины Виктора Януковича Андрей Портнов передал полномочия адвокатам и независимым детективам — представлять его интересы в государственных и судебных органах Панамы и ряда островных государств в отношении аффилированных с пятым президентом Украины Петром Порошенко офшоров

Об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале, пишет Depo.ua.

«Друзья, информирую, что закончил формальные процедуры передачи полномочий адвокатам и независимым детективам — представлять мои интересы в государственных и судебных органах Панамы и ряда островных государств в отношении аффилированных с Порошенко офшоров», – написал политик.

Он отметил, что во всех начатых расследованиях в отношении Порошенко за границей официально является заявителем, поэтому ожидает от местных коллег поиска, систематизации и обнародования данных по отмыванию Порошенко и его окружением похищенных у украинских граждан средств и активов».

Напомним, 19 июня, стало известно, что бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов восстановился на кафедре конституционного права юридического факультета в Киевском национальном университете имени Шевченко.

20 июня митингующие собрались под красным корпусом КНУ, к ним приехал ректор, и там же написал приказ об отмене возврата Портнова.

Однако Андрей Портнов постебался над протестом против его назначения.

Впоследствии у Порошенко сообщили, что в отношении Портнова открыто уголовное производство.

Справка: Андрей Портнов является пророссийским политиком, который с апреля 2010 до конца февраля был руководителем Главного управления по вопросам судоустройства, заместителем главы Администрации Виктора Януковича и членом Высшего совета юстиции. Именно благодаря его действиям был установлен абсолютный контроль за судебной системой, режимом Януковича. Является одним из авторов законов 16 января.

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