Порошенко заявил о существовании опасности вмешательства РФ в украинские выборы

Администрация Президента Украины

Президент Петр Порошенко отметил существование опасности вмешательства России в украинские выборы и достаточно высокой вероятности этого. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Financial Times, передает пресс-служба главы государства.

Порошенко рассказал об опасностях гибридной войны со стороны РФ, которая включает систему фейковых новостей с использованием социальных сетей.

Он выразил надежду, что Украина использует опыт немецкого и французского законодательства относительно противодействия фальшивым новостям.

«Мы имеем абсолютно широкий спектр опасностей из России, начиная с того, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря в Российской Федерации. Все должны понимать, что это не замороженный конфликт. Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день. Они используют снайперов и пытаются убить наших солдат. Это абсолютно безумное поведение», – подчеркнул президент.

Глава государства сказал: «Они используют огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях».

Он напомнил, что именно поэтому в Украине прекращено российское телевещание и российские социальные медиа. «Потому, что они (Россия, — ред.) используют их для пропагандистской войны», – подчеркнул Порошенко.

По его словам, Украина имеет эффективное сотрудничество с секретными службами партнеров из США, Канады и Великобритании. «Я горжусь тем, что нам доверяют. Но много работы нужно еще сделать», – добавил он.

Напомним, накануне Порошенко призвал международных партнеров не отсылать наблюдателей в оккупированный Крым на выборы президента РФ.

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