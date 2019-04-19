Порошенко заявил, что в словах Зеленского прорисовывается образ Малороссии

Президент Украины Петр Порошенко видит в действиях и заявлениях своего оппонента комика Владимира Зеленского образ Малороссии

Об этом он заявил со сцены на Майдане, информирует Depo.ua.

«Сейчас из заявлений моего оппонента и из презентации его команды все чаще, к сожалению, прорисовывается образ Малороссии. Сегодня нашей с вами Украине грозит реванш, который может отбросить всю страну в прошлое. Нам предлагают политические и социальные эксперименты. Чтобы украинцы были, словно завороженные телевизионными шоу, отказались от идей свободы, достоинства и европейского будущего, за которое люди погибали здесь, на святом для каждого украинца месте, 5 лет назад. Чтобы они разрушили наши достижения прошлых лет, которые укрепили Украину, независимость, создали мощный духовный фундамент нашего государства», — подчеркнул глава государства.

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