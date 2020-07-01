Порошенко заявил, что в отношении него открыто 24 уголовных производства, — новости политики

Ранее Офис генпрокурора закрыл три уголовных производства в отношении Порошенко

Из открытых источников

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас в отношении него расследуют 24 уголовных производства. Об этом он рассказал в интервью Янине Соколовой, передает «Громадське».

«24 потому что три они закрыли. Но я это узнал только из заявления, которое прозвучало. Нам это не сообщали», — сказал Порошенко.

Ранее Офис генпрокурора сообщил о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал экс-президент Петр Порошенко.

«Три производства в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность ОАСК, назначения членов Высшего Совета правосудия — эти три производства были закрыты при отсутствии состава преступления», — заявила Венедиктова.

По ее словам, эти дела ранее были внесены в ЕРДР по заявлению юриста Андрея Портнова. Генпрокурор отмечала, что всего в отношении пятого президента расследуется около 20 производств.





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