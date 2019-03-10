Порошенко заявил, что каждый контракт «Укробонпрома» должен быть пересмотрен (ВИДЕО). Новости политики

Аудит госконцерна «Укроборонпром» должен быть проведен одной из четырех самых известных мировых компаний в этой сфере

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV, информирует «ДС»

.»Чтобы доверяли международные партнеры, желательно, чтобы аудит проводила одна из четырех всемирно известных аудиторских компаний. К другим — меньший уровень доверия. Другое дело — ревизия. И наша правительственная украинская аудиторская служба, и Счетная палата, и любые другие органы, у которых есть право на проверку, будут приобщены к ревизии каждого контракта», — заявил Порошенко в телеэфире 10 марта.

Как сообщала «ДС», по мнению генерального прокурора Юрия Луценко, именно благодаря скандальному расследованию журналиста Дениса Бигуса начались перемены к лучшему.

Напомним, ранее программа «Наші гроші» выпустила расследование, в котором говорится, что сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского — Игорь является участником схем по хищению в оборонном комплексе Украины. Олег Гладковский, по данным СМИ, является близким другом президента Петра Порошенко.

В свою очередь Госконцерн «Укроборонпром» и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский намерены подать против журналистов программы «Наші гроші» судебный иск.

По сообщению СНБО, Кабмин должен провести аудит «Укроборонпрома», а ряд ведомств — осуществить проверку скандального расследования.

Как сообщала «ДС», президент Петр Порошенко на заседании СНБО, посвященном реформированию ГК «Укроборонпром», заявил, что Украина инициирует международный аудит «Укроборонпрома».

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