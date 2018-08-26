Порошенко выразил соболезнования семье Маккейна и всем американцам

Прехидент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью сенатора-республиканца США Джона Маккейна
Соболезнования Порошенко разместил на своей странице в Facebook, информирует «ДС».
«Печальная новость для всего украинского народа — умер большой друг Украины Сенатор Джон Маккейн. Мы никогда не забудем его неоценимый вклад в развитие демократии и свободы в Украине и поддержку нашего государства. Сенатор был вместе с украинцами на Майдане и поддерживал дух украинских военных на Донбассе», — написал Порошенко.
«Память о Джоне Маккейне навсегда останется в наших сердцах. Соболезнования семье и всем американскому народу. Скорбим вместе с вами…», — заключил президент Украины.
Как сообщала «ДС», Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года от рака мозга.
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