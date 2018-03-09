Порошенко встретится с вице-президентом Еврокомиссии Фредерикой Могерини

Петр Порошенко и Фредерика Могерини

Официальное интернет-представительство Президента Украины

В понедельник, 12 марта, президент Украины Петр Порошенко встретится с вице-президентом Еврокомиссии, представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Фредерикой Могерини. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча состоится в рамках визита Могерини в Украину. Планируется, что стороны обсудят ситуацию на Донбассе и перспективы запуска миротворческой миссии ООН. Кроме того, планируется скоординировать позиции по непризнанию незаконных выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

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Также планируется обсудить дальнейшее совершенствование санкционной политики против России и поддержку реформ в Украине.

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