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Порошенко встретился с семьей военнопленного моряка (ФОТО). Новости политики — Деловая столица

Политика 30 Ноя 2018
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Президент Украины Петр Порошенко встретился с родителями Сергея Цибизова, украинского моряка, который был захвачен в плен Россией

Об этом глава государства написал в своем Facebook, сообщает «ДС».

«Сергей Цибизов и другие захваченые в русский плен украинские моряки — настоящие герои, и Украина будет бороться за них до конца. Мне важно было сказать это родным Сергея и рассказать о тех мерах, которые предпринимает государство для освобождения наших моряков. О ряде телефонных разговоров с лидерами ЕС и других стран мира, которые выразили свою полную поддержку Украины», — написал он.

Кроме того, Порошенко добавил, что все военнопленные получат полую правовую помощь от государства.

Также он обязал председателя Хмельницкой ОГА постоянно поддерживать связь с семьей Цибизова и оказывать всю необходимую помощь.

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