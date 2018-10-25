Порошенко встретился с предшественниками

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Порошенко обсудил с тремя экс-президентами дальнейшее развитие Украины и прекращение агрессии со стороны РФ.

Порошенко встретился с Кравчуком, Кучмой и Ющенко / фото пресс-служба АП

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с экс-президентами Украины Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, во время встречи состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития Украины, прекращения российской агрессии на Донбассе и получения мира.

Глава государства отметил важную роль Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко как президента Украины в разные времена в становлении страны.

Порошенко также передал экс-президентам отличия президента Украины – юбилейную медаль «25 лет независимости Украины», которыми они были награждены в 2016 году к 25-й годовщине Независимости Украины.

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