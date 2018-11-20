Порошенко встретился с архиерем УПЦ МП, не поддавшимся давлению Москвы

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с митрополитом Черкасским и Каневским УПЦ МП Софронием (Дмитруком), поддержавшим создание единой поместной православной церкви в Украине

В ходе встречи глава государства поблагодарил иерарха за верную службу Украине, сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Хотел бы поблагодарить вас за очень содержательный, очень откровенный и наставнический разговор искреннего и верующего человека, который очень любит Украину, которая очень любит Черкащину, который строит здесь храмы и который смотрит в будущее украинской церкви — будущее украинской поместной автокефальной православной церкви. Низкий поклон вам и благодарность за ваши труды», — заявил он.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Украина ждала автокефалии не 27 лет, и даже не 332 года, а 1030 — с момента крещения Украины князем Владимиром.

Отметим, митрополит Черкасский и Каневский УПЦ МП Софроний (Дмитрук) заявил, что в ближайшие пять лет автокефальная церковь может стать единственной в Украине, а УПЦ МП полностью потеряет влияние.

Напоминаем, что 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украине, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украины является Константинополь. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. В ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви. В УПЦ КП заявляли, что Архиерейский собор может пройти в соборе Святой Софии в Киеве.

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