Порошенко вручил олимпийскому чемпиону Абраменко орден и ордер

Президент Украины Петр Порошенко встретился с Александром Абраменко, завоевавшим на Олимпийских играх в Пхенчхане золотую медаль по фристайлу

Глава государства вручил спортсмену и главному тренеру сборной команды Украины по фристайлу Энверу Аблаеву ордена «За заслуги» III степени, сообщили «ДС» в пресс-службе главы государства.

Атлеты отмечены за достижение высоких спортивных результатов, самоотверженность и волю к победе, а также за утверждение международного авторитета Украины.

«Искренние поздравления. Это заслуженная награда. Вы сделали больше, чем многие для популяризации нашего государства и я вас поздравляю с этим заслуженной победой», — сказал Порошенко, вручая награду Абраменко.

«Это ваше также огромное достижение, огромная работа на всю нашу страну, и я очень рад за вас. Спасибо», — добавил президент, обращаясь к тренеру.

«В Украине очень давно не было олимпийских медалей. Думаю, что это победа. О которой мечтали и, честно говоря, не все верили, что у нас будет золото. Я видел твой выражение лица и как потом все прыгали от радости. Ты навсегда в пантеоне славы украинского олимпийского спорта», — отметил президент, вспоминая просмотр победного выступления спортсмена.

Также Президент вручил спортсмену сертификат на квартиру. По его словам, Александра собственное жилье для него было второй мечтой после победы на Олимпиаде, он пообещал пригласить главу государства на новоселье.

В свою очередь Абраменко рассказал, что Международный олимпийский комитет попросил предоставить одну из лыж, в которых он победил на Олимпиаде, с автографом для музея в Лозанне.

«Я находился в каком-то таком непонятном чувстве. Это для меня был какой сон. Но я очень обрадовался, что я смог завоевать и принести Украине первую золотую медаль в нашем виде спорта», — сказал спортсмен.

Также Абраменко вручил главе государства сувенир с Олимпиады — символ ХХІІІ зимних Олимпийских игр.

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