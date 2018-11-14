Порошенко вручил Джемилеву орден Свободы

цей матеріал доступний українською

Накануне лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отметил 75-летний юбилей.

Порошенко поздравил Джемилева с юбилеем / фото president.gov.ua

Президент Петр Порошенко вручил лидеру крымскотатарского народа, уполномоченному главы государства по делам крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву орден Свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, церемония вручения состоялась на торжествах по случаю 75-летия Джемилева.

Читайте такжеКрымские татары впервые за четыре года провели Курултай

Отмечается, что глава государства поздравил Джемилева с юбилеем и вручил орден Свободы в знак признания его важной роли в возвращении Крыма и освобождении политических заключенных Кремля.

«Мустафа Джемилев — настоящий герой крымскотатарского и украинского народа. Его вклад в борьбу за утверждение ценностей демократии и свободы неоценим», — подчеркнул Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Источник