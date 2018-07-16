Порошенко: В НАТО выступают за ускорение вступления Украины в состав альянса

Порошенко также отметил, что с Украиной-членом НАТО Европа и Трансатлантический союз будут намного безопаснее

В НАТО выступают за ускорение вступления Украины в состав альянса. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Это произошло прямо накануне встречи в Хельсинки. Могу вам также раскрыть конфиденциальную информацию, что во время дискуссии выступило 19 лидеров государств-членов НАТО на обсуждении ситуации с Украиной. И все 19 четко отметили, что не только надо держать двери открытыми для Украины, а еще надо ускорить вступление Украины в НАТО, потому что с Украиной-членом НАТО Европа и Трансатлантический союз будут намного безопаснее», – отметил Порошенко.

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Напомним, в 2017 году парламент Украины принял закон, восстанавливающий курс страны на членство в НАТО в качестве стратегической цели внешней политики и политики безопасности.

В свою очередь в НАТО начали дискуссию о возможности предоставления Плана действий по членству Украины в Альянсе.

Спустя год члены НАТО подтвердили, что Украина является страной-аспирантом. Иными словами, государством, заявившим о своей заинтересованности в присоединении к Альянсу.

Согласно информации на сайте НАТО, такие страны получают приглашение к интенсифицированному диалогу с Альянсом по вопросам своего стремления к членству и связанных с этим реформ.

Дополнительное требование к «аспирантам»: они должны исповедовать принципы Вашингтонского договора (то есть быть демократическими государствами) и принципы Хартии ООН, а также способствовать безопасности евроатлантического пространства.

При этом важно понимать, что этот статус не накладывает на Альянс никаких обязательств по поводу членства страны-аспиранта в будущем. То есть Украина может получить, а может и не получить приглашение к Плану действий по членству в НАТО.





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