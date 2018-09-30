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Порошенко в интервью CNN поблагодарил Путина

Политика 30 Сен 2018
Порошенко в интервью CNN поблагодарил Путина
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Порошенко также выразил абсолютную уверенность, что Украина не вернется в Российскую империю.

Порошенко поблагодарил Путина за то, что тот сделал Украину более проевропейской УНИАН

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Об этом он заявил в интервью программе GPS на телеканале CNN, отрывок которого показан на сайте телеканала, передает Украинская правда. Отвечая на реплику ведущего о том, что, по мнению колумниста Washington Post, результатом агрессии Путина против Украины стало объединение украинцев, Порошенко сказал, что может только подтвердить этот тезис.

«В 2013 трансатлантическую интеграцию Украины, вступление в НАТО поддерживали 16% украинцев. Сейчас это более 54%. Кто сделал это? Путин. В 2013 европейскую интеграцию, вступление в ЕС поддерживали 33% украинцев. Сейчас 74%. Кто это сделал? Путин», — подчеркнул президент.

«Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну гораздо более европейской и гораздо более готовой защищать европейские ценности и трансатлантические ценности. И мы абсолютно уверены, что мы не вернемся в Российскую империю», — подчеркнул Порошенко.

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