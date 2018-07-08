Порошенко уволил своего помощника Горащенкова

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

На сайте президента появился указ об увольнении Горащенкова / dif.org.ua

Президент Украины Петр Порошенко уволил Алексея Горащенкова с должности своего помощника.

Соответствующий указ президента №198/2018 обнародован на сайте главы государства.

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«Освободить Горащенкова Алексея Николаевича от исполнения обязанностей помощника Президента Украины (вне штата)», — говорится в указе от 7 июля.

О причинах увольнения не сообщается.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина заявила, что руководство и члены агентства фальсифицируют результаты проверок электронных деклараций.

Соломатина утверждала, что работников НАПК якобы вызвали в Администрацию президента для инструктажа относительно обнародования выводов проверки электронных деклараций.

«Меня лично с двумя коллегами вызвали в Администрацию президента в сентябре этого года — так называемый куратор по НАПК предлагал, чтобы все проверки, проекты решений, которые будут вынесены на заседание, в первую очередь рассматривались в Администрации президента, а потом уже на заседаниях НАПК», — сказала Соломатина. По ее словам, она отказалась от этого предложения.

Впоследствии Саламатина опубликовала скриншоты переписки с человеком, которым, по ее словам, является первый заместитель руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента и «куратор НАПК» Алексей Горащенков.

Всего она опубликовала три сообщения со скриншотами возможного общения с представителем АПУ. Согласно снимкам, человек, которая подписан как «Алексей Гор», заявляет о необходимости, в частности, «как можно быстрее начинать атаку на Юлю и Рабин…ча», просит передать «три варианта по грузину, как договаривались», а также доложить президенту о ее увольнении.

Порошенко назначил юриста и дипломата Алексея Горащенкова на должность в АП в 2014 году. На то время он был сотрудником Министерства иностранных дел Украины.

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