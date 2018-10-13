Порошенко уволил Полторака с военной службы

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По словам президента Украины, Полторак продолжит руководить Минобороны в статусе гражданского министра.

Порошенко уволил Полторака / фото УНИАН

Президент Петр Порошенко уволил главу Минобороны Степана Полторака с военной службы.

Об этом глава государства сообщил во время выступления на торжественных мероприятиях чествования украинских военных в Херсоне.

В то же время, Порошенко сообщил, что Полторак продолжит осуществлять руководство Минобороны в статусе гражданского министра.

«Увольнение с воинской службы не является наказанием или свидетельством недостатков в работе», — подчеркнул президент.

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«Согласно требованиям закона о нацбезопасности, с 1 января 2019 года должность министра обороны Украины должен занимать гражданский человек. Исходя из этого, Степан Полторак подал соответствующий рапорт, и я его принял», — добавил Порошенко.

Он также отметил, что закон согласован с партнерами Украины по НАТО, и такая процедура предусмотрена, так что «решение полностью соответствует духу и букве закона».

«Ценя определяющий вклад Полторака в возрождение ВСУ и Нацгвардии Украины, я принял решение, чтобы он продолжил руководство оборонным ведомством», — отметил Порошенко.

Кроме того, глава государства наградил Полторака орденом Богдана Хмельницкого I степени.

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